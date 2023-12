Le parole del giornalista: "Non è vero che la parola scudetto è tabù. E' stata ampiamente sdoganata nello spogliatoio della Juventus"

Intervenuto a Tutti Convocati, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato così degli obiettivi della Juventus: "Non è vero che la parola scudetto è tabù. E' stata ampiamente sdoganata nello spogliatoio della Juventus. Questo non significa che sia obbligatorio vincere il titolo, ma l'idea di lottare fino in fondo c'è".