Vaciago: “C’è qualcosa di malato nell’annullare il gol di Danilo: ridicolizza il Var”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Guido Vaciago, direttore del quotidiano, ha criticato così la decisione del Var di Paolo di annullare la rete di Danilo in Juventus-Inter: "C'è qualcosa di malato nell'annullare il gol di Danilo. Le arrampicate sugli specchi del regolamento non bastano a giustificare una decisione che non trova riscontro nel regolamento stesso, perché non può ricadere nella casistica del «gol segnato di mano» (che si annulla sempre e comunque) una rete come quella di Danilo. Perché il tocco di mano non può in nessun modo essere considerato «accidentale» visto che è causato da un avversario.