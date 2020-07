Vagiannidis pronto per l’Inter: “Addio Pana dopo 11 anni, grazie! E’ arrivato il momento…”

Attraverso un lungo messaggio su Instagram, Georgios Vagiannidis ha detto addio al Panathinaikos, prima di intraprendere ufficialmente la sua nuova avventura all’Inter:

“Dopo un anno difficile per me e la mia famiglia, alla fine è arrivato il momento che non mi sarei mai aspettato che arrivasse! Dire addio 11 anni dopo … Vorrei ringraziare soprattutto i miei compagni di squadra, che sono stati l’aiuto più importante che ho avuto finora nella mia carriera e, naturalmente, l’intero staff dello staff giovanile fino alla prima squadra che grazie a loro sono riuscito a crescere prima come persona e poi come giocatore! In bocca al lupo alla famiglia Panathinaikos che avrò sempre nel mio cuore”.