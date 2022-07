Vagnati a colloquio con Bremer, il retroscena. Ecco cosa si sono detti

Nella giornata di ieri il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro della squadra di Ivan Juric. Al termine dell'allenamento, l'uomo mercato granata si è fermato a parlare a lungo con diversi giocatori, in particolare con Gleison Bremer. Come riporta Calciomercato.com, il dt granata ha fatto il punto delle offerte arrivate per il difensore.