Vagnati (ds Torino): “Inter su Belotti? Mi auguro resti qui tutta la vita. Oggi possiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato così in vista della sfida con l’Inter:

“La sfida con il Genoa più importante? No, non è vero, possiamo fare risultato con tutte le squadre anche per quanto sta succedendo in questo campionato. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, ho visto bene la squadra, questa vittoria ci ha dato tanto e tanta autostima”.

INTER SU BELOTTI – “Andrea mi auguro rimanga al Torino tutta la vita, è uno di quei giocatori che ti danno affidabilità. Se fosse per me, dovrebbe rimanere ma i matrimoni si fanno in due. Andrea è concentrato sul nostro obiettivo”.

RINNOVO ANSALDI – “Abbiamo parlato anche con gli altri due giocatori in scadenza, l’obiettivo primario è la salvezza. Poi parleremo in maniera schietta con tutti, anche con Ansaldi”.