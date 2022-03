Vagnati: “Bremer può giocare in un top club. Lui all’Inter? Al momento…”

Le dichiarazioni del dirigente granata a pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Inter, Davide Vagnati ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo granata: "Quanto c'è di concreto su Bremer all'Inter? Al momento nulla, anche perché ci sono tante partite. Il focus è ancora molto orientato su questa stagione. Se è da Inter? Ci sono i dirigenti e i tecnici dell'Inter per deciderlo. Io penso che sia un calciatore che può far parte di un top club, non solo italiani ma anche europei".