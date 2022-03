Vagnati: “Rigore? Non si può non fischiare, è inaccettabile. Guida mi ha detto…”

Così il ds del Torino: "Se c'è rigore deve fischiare prima l'arbitro, altrimenti il Var diventa una giustificazione"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "E' la prima volta che ci presentiamo dopo una gara come società, abbiamo rispetto per le decisioni però è un dato oggettivo quello che è successo. Ci sono due errori: non dare il rigore in diretta è un errore. Non vorrei che il Var sia un metro per aspettare che si venga chiamato. Questo è rigore prima e anche dopo. Non me ne capacito. Sono andato dall'arbitro per chiedere spiegazioni, lui ha detto che non l'hanno richiamato. Se c'è rigore deve fischiare prima l'arbitro, altrimenti il Var diventa una giustificazione. Non si può non fischiare un rigore del genere: l'Inter è una grande squadra e ha fatto una bella partita ma se c'è un rigore devono darcelo. Lui vede e dice andiamo avanti: è inaccettabile, era una partita che avevamo vinto".