Furio Valcareggi, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di TMW anche di Inter: "Inter e Juve dico spesso che hanno speso grandi energie al Mondiale per club e potrebbero non essere competitive per lo scudetto. Tra l'altro a proposito dei nerazzurri, dico basta alle false amicizie. Se Calha non vuol restare all'Inter se ne vada".