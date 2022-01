Valcareggi conferma: “Dybala all’Inter, sì! Con Paulo può vincere la Champions”

La conferma dell'agente: "Paulo all'Inter? Me lo stanno chiedendo in mille: assolutamente sì! Dybala è un calciatore sopra la media"

Intervenuto ai microfoni di DerbyDerbyDerby, Furio Valcareggi, noto agente, ha confermato per l'ennesima volta l'arrivo, a detta sua, di Paulo Dybala all'Inter la prossima estate: "Me lo stanno chiedendo in mille: assolutamente sì! Dybala è un calciatore sopra la media, uno che ti fa la differenza da solo. Con lui l’Inter può anche vincere la Champions. Chi favorito nel derby? Un po’ di più l’Inter, ma nei derby mai dire mai. Hanno un vantaggio molto importante su tutte le altre. E poi hanno la rosa più completa".