Valcareggi: “Ritorno Lukaku? Se l’Inter vince lo scudetto viva Dzeko e stop”

Furio Valcareggi, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW del momento che sta attraversando Lukaku dopo il passaggio dall’Inter al Chelsea. Queste le sue parole: “Lukaku evidentemente ha fatto male ad andare al Chelsea - dice a Tuttomercatoweb.com - in assoluto chi non lo vorrebbe? Però c'è da dire che è stato sostituito bene Dzeko e poi oltre a Lautaro c'è anche Sanchez che innesca tutti. Tutto può accadere, ma se l'Inter vince lo scudetto viva Dzeko e stop. Ora come ora mi pare difficile pensare ad un ritorno di Lukaku anche perchè ci sarebbero mille equilibri da trovare. Il ricordo di Lukaku è colossale: pareva però che l'Inter fosse morta senza di lui e invece non è stato così".