Valencia, Marcelino contro Lim: “Ha distrutto una squadra in tempo record. Non so se…”

A distanza di anni, continua a far discutere l'esonero di Marcelino da parte del Valencia. Intervistato dal Daily Mail e e dal Guardian, il tecnico ha attaccato duramente il proprietario del club spagnolo, Lim. "Tutto andava bene, ma hai un proprietario che può distruggere e ha distrutto una squadra in tempo record. Non aveva senso distruggere quel progetto. I giocatori vogliono vincere ed erano contenti di come stavano le cose. Provo molta gratitudine verso quei giocatori che mi hanno fatto vincere la Coppa del Re. Non so se gli piace il calcio. Ci sono stati incontri in cui si diceva una cosa e poi lo vedo faccia a faccia, avendo viaggiato 30 ore, ed è tutto il contrario".