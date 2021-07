Valencia, le immagini delle nuove maglie: Socios.com main sponsor – FOTO

Socios.com, secondo le ultime indiscrezioni, è il marchio favorito per diventare il prossimo main sponsor dell'Inter in sostituzione di Pirelli, che ha lasciato il ruolo dopo 26 anni a servizio del club nerazzurro. Le trattative vanno avanti e novità sono attese a giorni, se non a ore. Intanto, però, il brand compare già, in qualità proprio di main sponsor, sulle maglie di un altro club importante come il Valencia. La società spagnola, infatti, ha svelato le divise della prossima stagione. A campeggiare, proprio il marchio Socios.com. In attesa dell'Inter...