Valenti: “Conte? Lo amo, per anni all’Inter avevamo allenatori zitti e buoni che…”

“Conte? C’è stato lo sfogo di Dortmund e poi non si è più arrivati a quel livello e vuol dire che la società si sta dando da fare. Io lo amo, lo amo. Per anni avevamo allenatori zitti e buoni e siamo stati schiavi”. Ospite a Tiki Taka, il comico e conduttore radio Giacomo Ciccio Valenti, noto tifoso dell’Inter, ha espresso tutto il suo amore per Conte.

RIGORE TOLOI-LAUTARO – Ciccio Valenti, poi, ha parlato dell’episodio in Inter-Atalanta:

“Secondo me sono immagini da calcio di rigore, il problema è perché non si va a vedere il VAR? Chi si lamenta, deve lamentarsi sempre. Il VAR è uno strumento strepitoso”.