Valenti: “Conte è valido. Ma all’inizio credevo una cosa: invece non è assolutamente così”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ciccio Valenti, noto comico e tifoso dell’Inter, ha parlato così dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna: “A questo punto della stagione lo psicodramma Inter è quasi scontato, ma ammetto tranquillamente che questo campionato non lo sento più. Speriamo di proiettarci nel modo giusto nell’anno nuovo. Sono contento che Conte abbia fatto un po’ di autocritica.

Sicuramente non bisogna criticarlo troppo o addirittura cacciarlo, ma è anche vero che a volte si sono viste formazioni un po’ strane. E’ stato perso un match ball a Dortmund, ma sono convinto che Conte sia una allenatore quanto mai valido e spero che la coppia con Marotta l’anno prossimo ci porti grosse soddisfazioni. Io a poker, con Marotta, non giocherei mai perché sa prevedere le mosse di tutti con largo anticipo. All’inizio credevo che Conte avrebbe comandato su di lui, ma ho capito che non è assolutamente così”.