Valenti (GdS): “Derby spettacolare, Inter e Milan le più forti in Serie A”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Gianni Valenti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del derby di stasera: "Mi aspetto una partita spettacolare. Nelle prime giornate di campionato Milan e Inter hanno dimostrato di essere le squadre più forti del campionato, hanno due rose complete e fantastiche, frutto di due situazioni diverse: da una parte il Milan ha fatto una rivoluzione cambiando tantissimo ed è stata una idea azzeccata fino ad oggi, fornendo a Pioli doppi giocatori in ogni reparto, e riuscendo già a giocar bene e a far divertire, mentre l'Inter ha fatto degli innesti importanti come Frattesi, lasciando a Inzaghi una squadra abbondante da Scudetto. Nel derby può succede di tutto, non c'è una favorita".