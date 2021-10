Valenti: “Inter, Inzaghi la scelta migliore. Mancano 2 tasselli. Conte creava sempre…”

Il conduttore e noto tifoso dell'Inter commenta la scelta del club di puntare su Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Laziopress.it, Ciccio Valenti commenta la decisione dell'Inter di scegliere Simone Inzaghi per il post Conte. "Indubbiamente, anche perché Conte, per quanto bravissimo, creava sempre una situazione estrema di concentrazione che a volte sforava anche in tensione. Inzaghi mi sembra uno che da questo punto di vista è capace a leggere le partite, soprattutto nei cambi, e di non essere statico di fronte ad uno schema che si ripeteva sempre".