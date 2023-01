Valenti: “Stadio solo per l’Inter? Sarebbe magico. Importante è che sia grande”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giacomo Valenti, comico e tifoso dell'Inter, ha parlato così di un eventuale stadio solo per i nerazzurri: «Beh, sarebbe bello e magico, ma non credo che il club oggi possa permettersi un investimento del genere, da fare da solo. Ma al di là di questo, a chi non piacerebbe uno stadio tutto nerazzurro, che diventi un luogo di culto per tutti gli amanti dell’Inter? L’importante, però, è che sia uno stadio grande...».