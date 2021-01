Valentini: “Conte e Oriali non possono trattare così Maresca. Ruoli incompatibili per…”

L’ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato a Tmw Radio della reazione di Conte e Oriali nei confronti del direttore di gara Maresca dopo Udinese-Inter:

“Maresca non può essere trattato così. Non si può arrivare a certi estremi di nervosismo. Può anche aver sbagliato, anche se non così tanto. E’ impossibile che un tecnico e un general manager possano trattare in quella maniera l’arbitro. Non ci possono essere eccessi di nervosismo e aggressività. C’è un problema di compatibilità di ruoli per Oriali come team manager dell’Inter e della Nazionale. So che è competente e passionale, ma è un problema questo che si trascina da tempo”.