Valentini: “Inter, quest’anno pochi alibi: non è inferiore alla Juve. I piagnistei di Conte…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio, l’ex dirigente della Federcalcio Antonello Valentini ha parlato dell’esordio dell’Inter di Conte in campionato con il 4-3 sulla Fiorentina: “Per il momento non ci saranno piagnistei di Conte, come visto lo scorso anno. Quest’anno di alibi la squadra e la società ne hanno pochi. Hanno una rosa forte e numericamente adeguata. Non è inferiore alla Juventus, non deve per forza vincere lo Scudetto ma ha tutti i presupposti per puntare al titolo“.