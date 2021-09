Valentini: “Italia, il padreterno ci conservi Bonucci-Chiellini. Ma c’è poi Bastoni”

Le parole dell'ex dirigente Figc: "Abbiamo poi i Bastoni, Di Lorenzo, altri giocatori che possono darci una mano in difesa."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente Figc, ha parlato così della difesa della Nazionale italiana: "Spero che il padreterno ci conservi fino ai Mondiali la coppia Bonucci-Chiellini, che è la più forte che possiamo schierare. Mi ha deluso Florenzi, ma abbiamo dei ricambi. Davanti abbiamo Scamacca, che avrei preferito a Kean se fossi stato la Juventus. Abbiamo bisogno di uno che sfrutti i cross dalle fasce. Abbiamo rivisto in campo Donnarumma, che al Psg ha fatto panchina finora. Abbiamo poi i Bastoni, Di Lorenzo, altri giocatori che possono darci una mano in difesa. E poi abbiamo U21 e U20 che daranno giocatori".