Valentini: “Italia? Non giusto dare addosso a Mancini. Ora stiamo calmi”

Le considerazioni dell'ex dirigente FIGC a proposito della nazionale azzurra dopo il secondo posto nel girone di qualificazione ai mondiali

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del risultato di ieri sera dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Queste le sue considerazioni: "Ero preoccupato già prima, non abbiamo perso la qualificazione diretta stasera ma alla ripresa delle qualificazioni a settembre contro la Bulgaria. Un'Italia poco lucida, prevedibile. La partita era stata impostata bene da Mancini, palla a terra, ma alla prova dei fatti siamo andati male: lenti, prevedibili, scontati. Ci è mancata una punta centrale, l'assenza di Immobile si è fatta sentire. Non c'è da piangersi addosso ma ritrovare forza, autostima, quelle cose che devono riportarci ai Mondiali. Un altro Mondiale, il secondo consecutivo, senza l'Italia sarebbe un disastro. Non mi sembra giusto dare addosso a Mancini, che aveva posto le idee giuste e aveva gli uomini contati. La squadra ha perso lucidità ed è andata in affanno, ma stiamo calmi ora. Quando si perde una qualificazione così è troppo facile sparare addosso alla squadra. L'impegno c'è stato, le cose non sono andate bene, c'erano giocatori non al meglio".