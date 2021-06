Van Basten: “De Ligt in Italia non ha imparato molto”. La replica del centrale

Botta e risposta tra l'ex attaccante dell'Olanda e del Milan e il centrale della Juventus, impegnato agli Europei

Marco van Basten non usa proprio dichiarazioni al miele verso Matthijs de Ligt. A NOS, l’ex attaccante del Milan e della nazionale olandese ha parlato così del centrale della Juve: "Se guardi quante volte Stekelenburg deve giocare lanciando la palla lunga, quindi non può costruire, ti rendi conto che qualcosa non va. De Ligt è un difensore centrale e ha bisogno di maggiore leadership: deve farsi sentire, guidare il reparto e invece si limita a inseguire il suo uomo, lasciando un buco. È andato in Italia per imparare a difendere ma non credo che abbia imparato molto”.