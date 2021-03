Van Basten e lo scudetto del ’90: “Incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter…”

Nel suo libro autobiografico, intitolato "Enough", Van Basten, torna sul campionato vinto dal Napoli nel 1990

Nel suo libro autobiografico, intitolato "Enough", Van Basten, riferendosi al campionato vinto dal Napoli nel 1990, lo definisce addirittura 'scudetto rubato'. In una lunga intervista per il quotidiano spagnolo As, l'ex rossonero a distanza di 30 anni ritorna su quel campionato: "Erano gli anni '90, credo. Solo una squadra andava in Coppa dei Campioni, ma la regola era cambiata e se avevi vinto la Coppa dei Campioni, anche la squadra che vinceva campionato poteva partecipare".