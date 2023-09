Van der Gijp impressionato da Dumfries: “Che ci importa di De Jong o Depay. Se aspettiamo…”

René van der Gijp è impressionato da Denzel Dumfries. Per l'ex nazionale olandese, l'esterno nerazzurro, in gol nell'ultima gara giocata dall'Inter, è il giocatore di punta dell'Olanda. "Non ci importa più che De Jong e Depay siano infortunati, che Van Dijk sia meno in forma... ma ci importa di Dumfries! Abbiamo davvero bisogno che sia al top".