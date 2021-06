Van der Meyde: “Advocaat una volta mi beccò con una ragazza in camera…”

Il divertente aneddoto raccontato dall'ex giocatore nerazzurro sull'allenatore

Quando Andy Van der Meyde è ospite di un programma, è quasi sicuro che l'ex giocatore racconti un aneddoto, l'ultimo riguarda l'ex ct dell'Olanda Dick Advocaat. L'ex nerazzurro ha ammesso di essere stato 'beccato' dal tecnico con una ragazza in camera. "Durante gli Europei ero in realtà abbastanza calmo, non ero così selvaggio allora", inizia Van der Meyde in un'intervista a Veronica Inside.