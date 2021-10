Van der Vaart: “Ajax, fai giocare Onana anche se non firma il rinnovo. Alla fine…”

Il portiere potrà tornare a giocare dal 4 novembre, dopo nove mesi di squalifica. Per l'ex giocatore i Lancieri devono puntare su di lui

Rafael van der Vaart non ha dubbi sulla questione portiere: l'Ajax deve far giocare André Onana . Il portiere camerunese potrà tornare a giocare dal 4 novembre, dopo nove mesi di squalifica per doping. Con molta probabilità Onana vestirà la maglia dell'Inter la prossima stagione dopo aver rifiutato di firmare il rinnovo.

Per van der Vaart questo non rappresenta un problema: "Se sei abituato a Onana, è il massimo assoluto. Non puoi dire che Pasveer abbia fatto molto male. Ha avuto problemi contro lo Sporting Portogallo, ma anche Onana ha commesso un errore contro il Liverpool. Ho fiducia in Pasveer. Onana lo lascerei giocare, puoi ottenere qualcosa e, anche se sai che non firmerà e alla fine della stagione andrà via, fallo giocare. È stato straordinario nella stagione in cui l'Ajax è arrivata in semifinale di Champions. Alla fine ne hai bisogno".