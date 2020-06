La top XI di Van der Vaart: sorpresa in attacco. E a rappresentare l’Inter non c’è Sneijder

Una top XI con tante sorprese. Dalle colonne del Daily Mail, Rafael Van der Vaart mette in campo la sua top 11 con non poche sorprese. La prima evidente è che manca il suo connazionale e amico Wesley Sneijder. L’altra riguarda l’attacco dove ad affiancare Cristiano Ronaldo non c’è Zlatan Ibrahimovic (i due erano compagni di squadra all’Ajax), ma Peter Crouch.

La top 11 di Van der Vaart: Van der Sar, Chivu, King, Ramos, Marcelo, Robben, Guti, Modric, Bale, Crouch, C. Ronaldo.