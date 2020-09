Van Gaal: “Messi al Barça solo per il contratto. Niente tribunale per due motivi. In campo deve…”

Louis Van Gaal, ex tecnico di Manchester United e Barcellona e commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport di Lionel Messi, vicino all’addio ai catalani e accostato all’Inter, e dell’epilogo della vicenda: “Ha un contratto ed è rimasto per quello. Soltanto questo l’ha trattenuto. Non vuole andare in tribunale perché ama troppo il club e penso anche per sua moglie. È sempre molto creativo ma deve giocare di più per la squadra. Pensa troppo a sé stesso. La grandezza di un calciatore è giocare per la squadra“.