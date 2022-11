Mondiale, Van Gaal e la videochiamata con i giocatori esclusi: “Alcuni erano nudi…”

Il c.t. dell'Olanda ha avuto un colloquio con i giocatori che sono stati esclusi dalla lista dei convocati per il Mondiale

Louis van Gaal ha avuto un colloquio con i giocatori che sono stati esclusi dalla lista dei convocati per il Mondiale. Il tecnico ha fatto una videochiamata per comunicare personalmente la decisione presa e le ragioni che lo avevano portato a prenderla. "Non è facile lasciare fuori giocatori così", ha spiegato l'allenatore.