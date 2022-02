Venezia, Zanetti: “Mai guardata la classifica, questa vittoria un nuovo inizio”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 2-1 contro il Torino

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 2-1 contro il Torino: “Ci siamo messi a specchio a tutto campo e l’abbiamo messa sui duelli, forse li abbiamo sorpresi un po’. Dovevamo in tutti i modi tirare fuori qualcosa in più. Ho visto i ragazzi crederci veramente, quando sono così possono fare qualsiasi cosa i miei. La classifica non l’abbiamo mai guardata, abbiamo anche una partita in meno, ci vuole consapevolezza. Nelle ultime 7 partite abbiamo incontrato le prime 6 del campionato. Alla prima partita un po’ meno difficile abbiamo vinto, bene così, è un nuovo inizio”.