Van Gaal perde de Vrij, poi si fa male anche lui. “Ma il ct si fa col cervello”

L'allenatore della Nazionale olandese si gioca contro la Norvegia il passaggio ai Mondiali. Dovrà farlo senza il difensore interista. Intanto si è fatto male anche lui cadendo dalla bici

Non si è fatto male solo de Vrij. Anche Van Gaal, il suo ct in Nazionale, ha avuto un problema nell'allenamento di domenica. Oggi ha dovuto guidare l'allenamento da un automobilina da golf perché ieri è caduto dalla bicicletta.

L'incidente è avvenuto mentre l'allenatore stava rientrando nell'albergo del ritiro degli Orange. È scivolato mentre scendeva dalla bici ed è caduto a terra. I medici lo hanno sottoposto ad esami ed è rimasto sotto osservazione in ospedale per la notte, ha spiegato al quotidiano olandese 'Algemeen Dagblad' un portavoce della Federazione.

Nessuna lesione grave ma per dirigere l'allenamento ha avuto bisogno della macchinina. E non si è presentato direttamente in conferenza stampa, si è collegato dalla sua camera d'albergo.