Rinforzo in difesa? L’Inter ha già ‘in casa’ il nuovo Bastoni, perfetto per la linea a 3 di Conte

Per il futuro della difesa nerazzurra, l’Inter segue con attenzione la situazione di Milenkovic della Fiorentina. Ma il possibile assalto al serbo della squadra viola dipende anche dal futuro di un difensore legato al club nerazzurro: Zinho Vaneusden.

Dopo essere stato protagonista con la Primavera di Vecchi, il difensore belga è stato ceduto allo Standard Liegi. L’Inter, però, conserva ancora il diritto di recompra sul difensore di 20 milioni di euro. “Vanheusden prima è diventato titolare nello Standard, poi punto fermo della nazionale Under 21 e giovedì scorso ha esordito dal primo minuto nella nazionale maggiore. Vanheusden ha giocato da difensore centrale destro nella linea a tre, ottenendo ottimi giudizi, il che fa dunque pensare a lui come futuro perno anche dell’Inter in quella posizione, seguendo così sul lato opposto le orme di Bastoni”, spiega Tuttosport.