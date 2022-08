Vanni: “Acerbi? Con la Lazio sarebbe servito, non deve rimpiazzare Ramos. I tifosi…”

"So che lo avete già pensato / detto / scritto tutti, ma la levata di scudi contro Acerbi ricorda quella contro Darmian. Peraltro all’Olimpico avere a disposizione Acerbi, che per anni in allenamento ha marcato Immobile&Co, all’Inter male non avrebbe fatto. Altra considerazione su Acerbi: è bene ricordarsi che viene chiamato a fare panchina a De Vrij, al posto del coetaneo Ranocchia. Non a rimpiazzare Sergio Ramos ai tempi della Decima. L’unico aspetto discutibile, e non trascurabile, è lo stipendio…".