Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha commentato sui social la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio di prestiti Sanchez-Dzeko:

L’attacco pesante Lukaku – Dzeko era la prima idea di Conte all’Inter nell’estate 2019 Se dovesse arrivare, Dzeko più che far panca a Lukaku finirebbe per giocare al suo fianco, giocandosi il posto con Lautaro (Solo una mia impressione, non supportata da niente).