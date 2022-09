Vanni: “Capire che cosa sta andando storto all’Inter? Ecco perché Marotta non ha voluto…”

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha analizzato il momento in casa Inter fornendo qualche aggiornamento sulle riflessioni in corso: "Marotta ieri ha ritenuto non fosse il momento di parlare con Inzaghi della situazione della squadra. Lo farà in questi giorni. Lo scopo, oltre a capire cosa stia andando storto, è mettersi a disposizione, come quando dopo la sconfitta col Bayern si fece intervistare in tv".