Vanni: “Icardi? L’Inter vuole farlo fuori e il tempo stringe. Lautaro? Le parole di Ausilio…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato così del momento in casa Inter, tra mercato e ripresa del campionato: “Serie A? Stanno cercando di incastrare il calendario, l’Inter risulta particolarmente disgraziata perché con i recuperi avrebbe tante partite da fare e questo non fa piacere ai nerazzurri. Icardi? L’Inter vuole farlo fuori e i tempi stringono dato che mancano poche ore alla scadenza della clausola. Lautaro? Dalle parole di Ausilio per lui c’è più tempo, ma trattare un giocatore come lui non è uno scherzo”.