Vanni (Repubblica): “Inter, investito 1 mld in 10 anni per ripianare le perdite. Suning…”

"Fra il 2011 e il 2021 nessun club europeo è costato ai suoi proprietari più dell’Inter. Moratti, Thohir e Zhang in un decennio hanno tirato fuori complessivamente 997 milioni di euro. Cento milioni in media a stagione, tramite aumenti di capitale, versamenti conto capitale e prestiti soci. Nella classifica, stilata da Swiss Ramble su dati Deloitte, al secondo posto c’è il Milan con 915 milioni. Sul podio sale anche il Chelsea con 791. Poi vengono il Manchester City, con 773, e il Paris Saint Germain con 511. La Juventus è settima, sotto l’Everton, con 417 milioni. Ma se l’indagine tenesse conto della stagione 2021/22 i bianconeri guadagnerebbero posizioni: nella stagione da poco conclusa Exor e soci hanno versato 400 milioni", sottolinea Vanni che rimarca come Zhang abbia pompato, dal 2015-2016 al 2020-2021, 553 mln, quasi sempre con prestiti soci ma più della somma di quanto speso da Moratti (175 mln) e Thohir (275) nei cinque anni precedenti.