“A febbraio l’Inter all’Olimpico con la Lazio perse. Ieri un punto l’ha portato a casa. Potenzialmente si trattava della quarta trasferta più dura della stagione (dopo Juve, Atalanta e Napoli). Mi sembra un po’ presto per i processi, no?” Con questa riflessione condivisibile Franco Vanni, giornalista di Repubblica, è tornato a parlare del risultato dell’Olimpico che la lasciato l’amaro in bocca soprattutto a tifosi e giocatori nerazzurri.