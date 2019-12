Vanni: “Inter, rosa corta è tema di stagione. Lukaku? Segna e lavora per la squadra”

Franco Vanni, giornalista del quotidiano La Repubblica, è stato ospite di Skysport24, e ha parlato del momento dell’Inter dopo il sorteggio di Europa League. Queste le sue parole: «Ci sono due modi di affrontare l’EL, come ha fatto la Lazio che l’ha considerata un impedimento e l’ha sacrificata. Poi c’è l’approccio di Fonseca, vincendo si impara a vincere e tutti i tornei vanno giocati al massimo. Zanetti è capitano dell’Inter di Mourinho che è il maestro delle competizioni tutte da giocare al massimo. Credo che Javier sia cristallino quando dice che va giocata a mille allora. Il fatto che non tutti i giocatori possano pensarla così non lo so, bisogna essere nello spogliatoio. Le parole del vicepresidente possono motivare e penso che nessuno si sottrarrà al compito. Il tema è vedere se l’Inter al 20 febbraio avrà una rosa che possa mantenere entrambi gli impegni. La rosa corta è un po’ il tema di questa stagione».

E ha aggiunto: «Lukaku segna molto. La cosa impressionante del belga è quanto lavoro fa per la squadra, gioca sempre e bisogna vedere come gioca. Ieri era uno stopper aggiunto, intercettava le palle come Vecino e faceva sponde per tutti. Sempre coinvolto nel gioco, può starci un po’ di stanchezza. Esistono poi anche i portieri, la palla che gli ha intercettato era sul piede sinistro, il suo, di solito non sbaglia. Icardi? Bisogna chiedersi di che giocatore stiamo parlando, quello della scorsa stagione non era un cecchino, non avremo mai la controprova che giocherebbe come al PSG nell’Inter».

(Fonte: SS24)