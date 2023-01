Vanni: “Inzaghi ideale per aprire un ciclo. Ricordiamoci che l’Inter di Conte…”

Con una grande prestazione l'Inter ha battuto il Milan e conquistato la Supercoppa. Intervistato da TvPlay, Franco Vanni , giornalista di Repubblica che segue da vicino le vicende nerazzurre, elogia Simon Inzaghi : "E’ vero, dove lavora Inzaghi crescono i ricavi: sta succedendo all’Inter ed è successo precedentemente alla Lazio. Dimezzare le perdite non so se sia il termine giusto, sicuramente diminuiscono, anche perché la squadra attuale costa meno di quella che aveva Conte. Infine dire che arrivano i trofei non è assolutamente sbagliato . In un anno e mezzo ha vinto due Supercoppe e una Coppa Italia".

"Io penso che l’Inter debba confermare a prescindere Inzaghi, è un ottimo allenatore. Nel suo futuro sulla panchina peseranno soprattutto tre cose: la Supercoppa vinta, quindi un altro trofeo messo in bacheca, il percorso in Champions con un ottavo abbordabile col Porto e infine il piazzamento in campionato. I nerazzurri dovranno posizionarsi almeno tra le prime 4. Lo ritengo il profilo adatto per aprire un ciclo vincente. C’è una fronda di tifosi nerazzurri che però la pensa diversamente perché gli imputano di non aver vinto il campionato l’anno scorso. In molti rimpiangono Conte. L’Inter di Conte ricordiamoci che giocava blocco basso e ripartenze, ma poteva fare quel gioco anche grazie a Lukaku, che quest’anno è sempre infortunato. Poi Conte non era riuscito a superare i gironi di Champions, mentre ora i nerazzurri andranno a giocarsi gli ottavi contro il Porto".