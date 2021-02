Vanni: “Inter, cessione imminente. E nel progetto dell’azionariato c’è questo limite”

In questi giorni è tornato d’attualità il tema di un possibile azionariato popolare in controllo dell’Inter. Il tutto supportato dalle parole di Carlo Cottarelli, fondatore di Interspac, ai microfoni di Repubblica. Franco Vanni, giornalista che ha raccolto la testimonianza dell’economista, si è però mostrato scettico per un semplice motivo: “Secondo me il limite del progetto è nei tempi: una raccolta di quote ampia, rivolta a una platea di molte migliaia di possibili sottoscrittori, va preparata con anticipo. Invece la cessione del club sembra imminente e ancora non c’è un piano strutturato”.