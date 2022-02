Vanni mostra numeri importanti: “Ecco come l’Inter ha reagito alle sconfitte”

Così il giornalista: "Questa volta è più impegnativa (Roma poi Napoli) ma Inzaghi sa come trasformare la sconfitta in motivazione"

Un brutto passo falso ieri per l'Inter, che dopo 70 minuti di controllo assoluto perde in maniera davvero incredibile il derby contro il Milan. Ma i nerazzurri, come mostra Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha sempre saputo rialzare subito la testa dopo i KO stagionali: "Ecco come l'Inter ha reagito alle sconfitte: Inter-Real 0-1 > Inter-Bologna 6-1 Lazio-Inter 3-1 > Inter-Sheriff 3-1 Real -Inter 2-0 > Inter-Cagliari 4-0. Questa volta è più impegnativa (Roma poi Napoli) ma Inzaghi sa come trasformare la sconfitta in motivazione".