Vanni: “Plusvalenze? Nessuna inchiesta sull’Inter: ecco il punto. Zhang…”

Matteo Pifferi

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato così di Inter a Radio Nerazzurra su l'Interista:

"Barella a Venezia ha dato l'impressione di essere stanco, come Forrest Gump. Sta tirando da sempre, non si sta riposando con Inzaghi e non l'ha fatto con Conte. La gara con lo Spezia potrebbe essere quella giusta per riposare anche perché poi ci sono Roma e Real Madrid. L'Inter ha l'occasione per arrivare a Natale in testa o molto vicina, il calendario di Milan e Napoli è più difficile, dipende da come Inzaghi sappia gestire lo spogliatoio considerando anche il turnover".

C'è ancora il tema Zhang sì, Zhang no: si può sopravvivere ad alti livelli con un presidente che non immette più soldi?

"In Serie A sì, la Juventus sta attraversando un momento burrascoso. Il Milan non farà mai spese pazze, essendo in mano ad un fondo. Resta solo il Napoli forse, anche dovesse continuare questo lungo periodo di grandi risparmi l'Inter potrebbe stare benissimo a galla e rimanere dov'è. Al di fuori del calcio italiano, è difficile vedere qualcosa di buono. Ronaldo, Lukaku, Donnarumma e Romero sono andati via e sono stati premiati come i migliori dell'anno scorso. Il campionato non riesce più a trattenere i campioni, in Serie A oggi non c'è nessuno che gioisca. L'Inter non è nella situazione ideale dal punto di vista della certezza della società ma non è più malmessa di altre. La prospettiva di uno stadio che si farà è attrattiva per potenziali investitori, qualcuno si troverà nel caso in cui Zhang dovesse fare un passo indietro. Lo stadio è un'assicurazione sulla vita per Inter e Milan".

"L'inchiesta torinese sulla Juventus nasce anche da notizie di stampa di Matteo (Pinci, autore dell'articolo di Repubblica), l'articolo non dice che c'è un'inchiesta sull'Inter. Fa una panoramica sulle plusvalenze dei club italiani, dal 2009 tutti i club italiani e anche stranieri hanno trovato nella plusvalenza uno strumento per far tornare i conti al di là del flusso di cassa. L'UEFA deve tarare il FPF in modo che non sia facilmente aggirabile, è un modo per far tornare i conti senza soldi. Soprattutto con scambi o contropartita, ad esempio Osimhen in cambio di giovani nella trattativa tra Napoli e Lille. Il calcio ha un sistema di spesa demenziale, il 70% dei costi è legato agli stipendi dei giocatori. Il vero punto sarebbe un po' ridurre la spesa".