Vanni: “Polemiche su Sozza? Ha arbitrato anche il Milan. Ci sono due possibilità”

Il pensiero del giornalista a proposito della designazione di Inter-Roma sulla quale si discute ormai da giorni

Simone Sozza sarà l'arbitro di Inter-Roma. Mancano poco più di 24 ore al match del Meazza, ma il fischietto è già nel mirino della critica. Il motivo? E' nato a Milano e all'improvviso questo sembra essere un problema per parte dell'opinione pubblica, che però ha dimenticato un dettaglio. Lo riporta bene Franco Vanni, giornalista di Repubblica, attraverso il suo profilo Twitter: "Sozza si trova per la seconda volta in stagione ad arbitrare una squadra milanese contro una romana. Le possibilità sono due: o era un problema da porsi per entrambe le partite, o non lo è per nessuna. Personalmente propendo per “non è un problema"".