Inter, Vanni: “Dopo Brozovic e Perisic, questo rinnovo sarà la priorità”

Le parole del giornalista di Repubblica: "Mi chiedo comunque dove l’Inter possa rafforzarsi. All’apparenza sembra una squadra perfetta"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato così del mercato dell'Inter in vista di gennaio: "Qualche inserimento lo farà se va via Sanchez. Tutto dipenderà, però, dallo stesso calciatore. Ora mi sembra più entusiasta rispetto al passato. Mi chiedo comunque dove l’Inter possa rafforzarsi. All’apparenza sembra una squadra perfetta, probabilmente si potrebbe prendere un centrale di difesa vista la condizione di Kolarov ma è difficile capire dove sia carente. L’Inter è focalizzata sui rinnovi di Brozovic e Perisic. Se qualcuno dovesse andare via si muoveranno. De Vrij? Diventerà una priorità una volta chiarite la posizione di Brozovic e Perisic. Il fatto che Mino Raiola non ne parli è positivo. L’Inter farà di tutto per tenersi i suoi centrali".