Vannucchi: “Ronaldo aveva la Vespa truccata. Recoba? Quando segnai venne da me e…”

Intervistato da gazzetta.it, Ighli Vannucchi, ex giocatore dell'Empoli, ha svelato anche alcuni retroscena a tinte Inter. Ecco le sue parole:

A Empoli ha perfezionato il ruolo da trequartista e si è regalato perle assolute, come la punizione contro l'Inter.

"E chi se la scorda. Giocavamo al Castellani, c’era Toldo in porta. Recoba era in barriera: appena segnai venne subito a darmi il cinque: aveva ammirato il gesto tecnico, fu sportivo. Però in quella stessa gara aveva segnato un gran gol pure lui, porca miseria".