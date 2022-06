GdS – Inter, vantaggio enorme per Dybala. Ma la sua attesa non sarà infinita

L'Inter rimane in pole position per Paulo Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, questa attesa potrebbe consentire l'inserimento di altri club, in primis l'Atletico Madrid: "L'Inter ha un enorme vantaggio su tutta la concorrenza per l'ormai ex Juve, ma, quando si parla di calciomercato, le certezze arrivano soltanto con le firme e le ufficialità. Prima di assicurarsi la Joya, i nerazzurri hanno la necessità di liberarsi degli stipendi di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, con l'obiettivo di chiudere queste partenze entro la fine della settimana, se possibile. Dybala aspetta pazientemente e si gode la nazionale argentina, consapevole che arriverà il momento di prendere una penna in mano e legarsi agli ex campioni d'Italia.