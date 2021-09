Vanzina: “Mourinho colpo di genio della Roma. Non è finito né bollito”

Le parole dello sceneggiatore: "Sarà una grande sfida, ho molta fiducia nella sua tenacia. E poi conosce molto bene il calcio italiano"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Enrico Vanzina , sceneggiatore e tifoso della Roma, ha parlato così dell'arrivo sulla panchina giallorossa di Jose Mourinho : «Premesso che mi piaceva già prima, ho pensato che fosse un colpo di genio della società. Mi sono detto: siccome non potremo comprare grandi giocatori, con lui è come se avessimo chiuso almeno quattro acquisti».

Mourinho è l’uomo giusto per far decollare questa squadra?

«Di sicuro non è bollito, né finito come tanti hanno scritto. Credo abbia voglia di dimostrare che può fare qualcosa di grande con una squadra che non è di prima fascia. Sarà una grande sfida, ho molta fiducia nella sua tenacia. E poi conosce molto bene il calcio italiano: ha fatto un progetto su tre anni, ma direi che punta a vincere prima».