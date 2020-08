Varriale, che elogio a Lukaku: “Ci sono i grandi giocatori che fanno tanti gol, poi ci sono…”

Ci sono i grandi giocatori che fanno tanti gol. Poi ci sono gli uomini. Grandi”.

L’amarezza e il dispiacere per non essere riuscito a regalare l’Europa League ai suoi tifosi ha fatto sì che Romelusi rifugiasse nella solitudine e nel silenzio. L’attaccante è stato un autentico pilastro in questa stagione, segnando gol ma non solo. Di lui sono subito emerse le qualità di leader, di uomo spogliatoio. Per questo motivo oggi i tifosi hanno deciso di lanciare una campagna sui social per consolarlo e fargli sapere che è importante per l’ Tantissimi messaggi e tanto amore per il campione, che ha condiviso poco fa una riflessione ringraziando i sostenitori della Benamata . Anche Enrico Varriale, giornalista della Rai, ha elogiato Lukaku: “