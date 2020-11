Varriale sull’utilizzo inesistente del Var: “Uno scempio. E Marotta ha…”

Enrico Varriale, giornalista della Rai, ha commentato il pareggio tra Inter e Parma a San Siro: “Sfiora il colpo clamoroso il Parma, che avanti 0-2 con una doppietta di Gervinho viene raggiunto dall’Inter in pieno recupero. Nerazzurri, che pagano le tante assenze, protestano per un sospetto fallo da rigore su Perisic. Il pari non è comunque uno scandalo”.